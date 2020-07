Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Angebliche Schlägerei

Stockach (ots)

Am Samstagabend gegen 20.20 Uhr wurde eine Auseinandersetzung in der Dillstraße in Stockach gemeldet. Hierbei soll eine Frau mehrere Schläge abbekommen haben, da diese ein völlig angeschwollenes Gesicht habe. Die Kollegen konnten zunächst keine Personen feststellen, später stellte sich heraus, dass es nur zu verbalen Streitigkeiten kam. Die Schwellungen im Gesicht der Frau stellten sich als Nachwirkungen einer Gesichtsstraffung heraus.

Schmid, PHK

