Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Streifvorgang

Zeugenaufruf

Schwenningen (ots)

Am Samstag gegen 14:20 Uhr kam es in der Wasenstraße im Bereich einer Straßenverengung zu einem Unfall. Ein VW touchierte hierbei bei einem Ausweichvorgang ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Laut den Angaben des Fahrzeuglenkers war er gezwungen nach rechts auszuweichen, um einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW mit Schweizer Zulassung zu entgehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten das das Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720/85000.

