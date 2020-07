Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pkw "verliert" ein Rad

Bad Dürrheim, BAB A 81 (ots)

Am Samstag gegen 19:55 Uhr löste sich an einem Daimler-Benz, welcher von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs war, das rechte Hinterrad. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen eine Betontrennwand. Die Insassen blieben hierbei unverletzt, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wieso sich das Rad vom Fahrzeug löste ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



Schmid, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell