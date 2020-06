Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrsunfall durch Ladung leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am 02.06.2020 gegen 12:55 Uhr an der Kreuzung Ludwigstraße / Kohlplatz wurden einer der beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt. Ein 33-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw vom Kohlplatz über die Ludwigstraße, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Autofahrer, der die Ludwigstraße stadtauswärts befuhr. Der 33-jährige Unfallverursacher zog sich eine Kopfverletzung durch nicht genügend gesicherte Ladung in seinem Fahrzeug zu, er wurde ärztlich versorgt und ins Krankenhaus verbracht. Der 71-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Da beide Fahrzeug nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt. Die Ludwigstraße war für ca. 45 Minuten nur einseitig befahrbar.

