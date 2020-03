Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfallflucht auf Autobahn

Delmenhorst (ots)

Am 28.03.2020 wurde auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord bis 16:30 Uhr in Fahrtrichtung Osnabrück eine Baustellenabsperrung für eine länger andauernde Baumaßnahme durch die beauftragte Verkehrssicherungsfirma aufgestellt. Die Baustelle befindet sich im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg.

Gegen 18:45 Uhr stellte der Kontrollfahrer des Verkehrssicherungsunternehmens fest, dass zwischen 16:45 Uhr und seiner Kontrolle, vermutlich ein Lkw vier beleuchtete Warnbaken umgefahren und zerstört habe. An der Unfallstelle wurde Fahrzeugteile gefunden, die zu einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Actros gehören. Ein Unfallverursacher konnte an der Unfallstelle nicht mehr festgestellt werden. Gegen 19:45 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf ein Lkw Mercedes-Benz Actros aus Kiel von einer Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn festgestellt, der entsprechende Beschädigungen am Fahrzeug aufwies. Bei der Inaugenscheinnahme der Beschädigungen am Fahrzeug wurde festgestellt, dass diese mit den an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen übereinstimmen. Der 37 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Norderstedt, räumte auf Vorhalt ein, in einen Unfall involviert gewesen zu sein, habe nicht erwartet, dass durch die Beschädigung der Warnbaken, die Voraussetzungen eines Verkehrsunfalls bereits gegeben seien. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Nach einer umfänglichen Beweissicherung durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

