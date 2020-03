Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK CLP: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 27.03.2020, kam es gegen 14:35 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallort liegt im Bereich der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.

Ein 60 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Frechen bei Köln befährt mit seinem Fahrzeug den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Osnabrück und kommt auf Grund eines Reifenschaden an seinem Fahrzeug in Schlingern. Dabei stößt er mit seinem Fahrzeug gegen den auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 44 Jahren alten Fahrers aus Velen. Nach dem Zusammenstoß bleibt der Pkw nicht mehr fahrbereit auf dem Standstreifen stehen. Der 60 Jahre alte Pkw-Fahrer, seine 54 Jahre alte Beifahrerin und auch der Sattelzugfahrer werden durch den Unfall leicht verletzt. Die Pkw-Insassen werden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Der Pkw aus Frechen ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Bedeutsame Verkehrsbehinderungen durch den Verkehrsunfall blieben aus. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000,- Euro geschätzt.

