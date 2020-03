Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fahrraddieb geschnappt

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Polizeibeamte kontrollierten am Freitag gegen 08:30 Uhr auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst einen 33-jährigen Delmenhorster, wie dieser ein verschlossenes Fahrrad mit sich trug. Der Delmenhorster gab an, das Fahrrad soeben gefunden und es für Abfall gehalten zu haben. Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt, ein Strafverfahren wurde gegen den Delmenhorster eingeleitet.

