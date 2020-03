Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lkw kollidiert mit Bahnschranke in Brake+++ Flüchtiger Fahrzeugführer wird im Rahmen der Fahndung angetroffen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 27.03.2020, gegen 09:08 Uhr, befuhr ein 51-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit einem Sattelzug mit Tankaufsatz die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße 212. Nach Zeugenangaben fuhr der Fahrzeugführer in Höhe des Bahnüberganges trotz Rotlicht in den Schienenbereich ein. Als der Fahrzeugführer bemerkte, dass sich ein Zug annäherte, setzte er seinen Sattelzug zurück, wobei die sich schließende Bahnschranke zwischen dem Zugfahrzeug und dem Tankauflieger eingkeilt wurde. Es entstand Sachschaden an der Bahnschranke. Nachdem der Zug den Bahnübergang passierte, stieg der 51-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und versuchte die Bahnschranke wieder gerade zu biegen. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Bundesstraße 212 unerlaubt fort.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wurde der Sattelzug durch Beamte des PK Nordenham im Bereich des Wesertunnels festgestellt und kontrolliert. Am Zugfahrzeug des Sattelzuges konnte Sachschaden festgestellt werden. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg erhoben. Die entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zur Instandsetzung der Bahnschranke wurden Techniker der Deutschen Bahn hinzugezogen.

