Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lkw kollidiert gegen Bahnschranke in Berne

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 27.03.2020, befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Osterholz-Scharmbeck gegen 03:20 Uhr mit einem Lkw Fiat die Schlüter Straße (Bundesstraße 212) aus Berne kommend in Richtung Elsfleth. Aus bislang unbekannten Gründen übersah der 27-Jährige in Höhe des Bahnüberganges in Berne die auf Rotlicht geschaltete Lichtzeichenanlage sowie die geschlossene Schranke des Bahnübergangs. Der 27-jährige Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Lkw gegen die geschlossene Schranke, wodurch diese abgebrochen ist. Neben der beschädigten Schranke entstand Sachschaden an der Schrankenanlage sowie am Lkw. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Zur Instandsetzung des Schadens am Bahnkörper waren Techniker der Deutschen Bahn vor Ort. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an.

Rückfragen bitte an:

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell