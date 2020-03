Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rettung einer Taube aus Wohnhaus +++ Bürgerin bedankt sich bei der Polizei

Delmenhorst (ots)

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten zwei Beamte der Polizeistation Lemwerder am Donnerstag, den 26. März 2020, gegen 14:00 Uhr. Eine Bürgerin aus Altenesch wandte sich in ihrer Not an die Polizei. Eine Taube hatte sich in ihr Zuhause verirrt und fand den Weg nun nicht mehr in die Freiheit. Nachbarschaftliche Hilfe war in Zeiten von Corona schlecht zu bekommen. So kamen die Beamten kurzerhand vorbei. Den Beamten war es letztendlich möglich, die Taube auf der Fensterbank in Richtung Freiheit zu drängen. Mit herzlichem Dank und überglücklich verabschiedete sich die Frau von den Beamten nach ihrem kurzen, schnellen Einsatz.

