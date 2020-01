Polizei Düren

POL-DN: Zwei Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt

Düren/Linnich (ots)

Am Freitag und am Samstag wurden Radfahrer verletzt, als sie von Autofahrern angefahren wurden.

Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 06:45 Uhr ein Unfallgeschehen in Lendersdorf. Ein 58 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Düren war aus der Uferstraße nach rechts auf die Krauthausener Straße eingebogen. Eigenen Angaben zufolge hatte er den auf dem Fahrradschutzstreifen der Krauthausener Straße aus seiner Sicht von links herannahenden Fahrradfahrer nicht wahrgenommen - trotz dessen gelber Warnweste und der eingeschalteten Frontbeleuchtung. Der 52-jährige Radler aus Kreuzau wurde durch den Zusammenstoß mit dem langsam fahrenden Wagen zu Fall gebracht und leicht verletzt. Er musste mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beschädigungen an Pkw und Rad werden auf etwa 250 Euro geschätzt.

Ebenfalls leichte Verletzungen trug ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer davon, als er am Samstagnachmittag in Linnich die Fahrbahn der Erkelenzer Straße überqueren wollte und dabei mit einem Pkw zusammenstieß. Der aus Linnich stammende Senior war gegen 17:15 Uhr mit seinem gänzlich unbeleuchteten Fahrrad auf dem für Radfahrer frei gegebenen Gehweg entlang der Rurstraße unterwegs. Beim Queren der Erkelenzer Straße unmittelbar vor einem dortigen Kreisverkehr wurde er von einem Auto erfasst. An dessen Steuer saß eine 22-Jährige aus Linnich, die in den Kreisel einfahren wollte. Ihrer Aussage nach hatte sie den von rechts kommenden, dunkel gekleideten Radfahrer nicht wahrgenommen. Der Mann wurde samt Rad zu Fall gebracht und verletzt. Ein RTW brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, der entstandene Schaden liegt bei etwa 500 Euro.

