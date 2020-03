Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Werkstatt

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Delmenhorst im Uhlenbroker Weg zu einem Einbruch in einer Werkstatt. Aus der Werkstatt wurden diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte entwendet. Die Summe des Diebesguts wird auf ca. 6000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. POK Kasseck

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell