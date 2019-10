POL-EL: Salzbergen - Hyundai beschädigt

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am 26.September ist es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Straße Holsterfeld zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde zwischen 16:15-18:00 Uhr ein schwarzer Hyundai an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Zusammenstoß war so stark, dass der Hyundai in seiner Parklücke versetzt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

