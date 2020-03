Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mahrere Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende mehrere Pkw in Kaiserslautern beschädigt.

In der Richard-Wagner-Straße haben die Täter in der Nacht zum Samstag an drei geparkten Fahrzeugen die rechten Seitenspiegel abgerissen oder abgetreten. An einem der Pkw beschädigten sie auch die Beifahrertür.

An einem in der Lothringer Straße geparkten Kia und einem Renault wurden in der Nacht zum Sonntag die Außenspiegel auf der Beifahrerseite abgerissen. Ein Geländewagen wies Beschädigungen an der Beifahrertür auf.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell