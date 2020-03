Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem und alkoholisiertem Verursacher

Delmenhorst (ots)

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitag um 20:20 Uhr in Delmenhorst, Syker Straße gekommen. Demnach befuhr ein 58-jähriger Stuhrer mit seinem Mofa die Syker Straße stadteinwärts. Hier wechselte er dann auf eine Abbiegespur. Dies nutzt die mit ihrem Pkw Fiat dahinter fahrende 19-jährige Delmenhorsterin, um an den Stuhrer vorbei zu fahren. Als sich beide auf derselben Höhe befanden, fuhr der Stuhrer wieder zurück auf die zuvor befahrende Spur. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Delmenhorsterin, wobei sich der Stuhrer leicht verletzte. Im Rahmend er Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Stuhrers festgestellt werden. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

