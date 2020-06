Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl

Automaten an Waschstraße aufgebrochen

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Montagmorgen (08. Juni 2020) mehrere Automaten eines Autowaschparks am Hoogeweg aufgehebelt. Insgesamt gingen sie vier Automaten an den Waschboxen und zwei Automaten der Staubsauger an. Die Diebe entwendeten eine unbekannte Menge Münzgeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

