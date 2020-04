Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bedrohung in Regionalbahn - Zeugen gesucht

Rheinfelden (ots)

Ein männlicher Reisender wurde durch einen älteren Mann in einer Regionalbahn bedroht und beleidigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen. Am Donnerstag, den 23.04.2020 soll es gegen 8:10 Uhr im Zug RB 17239, Abfahrt Rheinfelden 08:02 Uhr - Ankunft in Bad Säckingen 08:17 Uhr, zwischen Rheinfelden/Beugen und Bad Säckingen zu einer Beleidigung und Bedrohung eines männlichen Reisenden durch einen älteren Mann gekommen sein. Von großem Interesse für die Bundespolizei sind zwei Zeugen die den Zug in Schwörstadt verlassen haben, da sich Diese in Hörweite zu dem Geschehen befunden haben sollen. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die beiden angesprochenen Zeugen, aber auch andere Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

