Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugen gesucht - Exhibitionistische Handlung in S1

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen für eine exhibitionistische Handlung eines bislang unbekannten Mannes in der S1 in Richtung Seebrugg. Durch die Geschädigte wurde der Bundespolizei mitgeteilt, dass ein unbekannter Mann am Dienstag, 21. April 2020 gegen 11:16 Uhr in der S1 von Freiburg Hauptbahnhof in Richtung Seebrugg eine exhibitionistische Handlung vorgenommen haben soll. Durch laute Ansprache habe sie den Mann aufgefordert aufzuhören, sowie weitere Fahrgäste über die Situation informiert. Der Unbekannte soll den Zug an der Haltestelle Littenweiler verlassen haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

