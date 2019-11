Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Frau rettet sich mit Sprung zur Seite

Offenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 22.15 Uhr war eine 53-jährige Frau mit ihrem Hund zu Fuß in der Blöchlestraße unterwegs. In einer Kurve im Bereich der Einmündung An der Tagmess kam ihr ein metallic-grüner VW Golf entgegen. Der Fahrer des Golf fuhr offensichtlich zu schnell, kam von der Fahrbahn ab und steuerte geradewegs auf die Frau zu. Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite konnte sie dem Auto ausweichen und Schlimmeres verhindern. Der Golf-Fahrer steuerte vom Gehweg zurück auf die Straße und setzte die Fahrt fort. Die Polizei Offenburg bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0781/212200. /br

