BPOLI-WEIL: Ein seit 16 Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann von der Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Ein in Deutschland mit zwei Untersuchungshaftbefehlen gesuchter Mann wurde durch die Schweiz ausgeliefert. Am Mittwochmorgen wurde ein 41-Jähriger von den Schweizer Behörden am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, nach Deutschland überstellt und der Bundespolizei übergeben. Der kosovarische Staatsangehörige wurde bereits seit 16 Jahren mit Europäischem Haftbefehl gesucht. Auch bestand noch ein Untersuchungshaftbefehl aus dem Jahre 2006. Dem Mann wird vorgeworfen, Kopf einer Schmugglerbande gewesen zu sein, die mehrfach größere Mengen Heroin nach Deutschland verbracht haben sollen. Der kosovarische Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Danach wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wartet nun auf seinen Prozess.

