Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ostern - die Bundespolizei überwacht die Schweizer Grenze zu Land, zu Wasser und aus der Luft

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei in Weil am Rhein achtet auch am Osterwochenende ganz genau darauf, dass die Einreisebeschränkungen an der Schweizer Grenze eingehalten werden. Da es nur noch an zugelassenen Übergängen erlaubt ist nach Deutschland einzureisen, setzt die Bundespolizei Hubschrauber ein um eine Überwachung der Grünen Grenze aus der Luft zu gewährleisten. Auch Streifenfahrzeuge überwachen die Grenze und achten darauf, dass besonders an den geschlossenen Übergängen keine Grenzübertritte stattfinden. Auch der Schiffsverkehr auf dem Hochrhein wird durch Beamte der Wasserschutzpolizei gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei überwacht. Wer beim Grenzübertritt an nicht zugelassenen Übergängen oder an der Grünen Grenze erwischt wird, muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell