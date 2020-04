Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ein im Zug vergessener Koffer führt zu Bundespolizeieinsatz

Müllheim/Baden (ots)

Ein im Zug vergessener Koffer führte zu Absperrmaßnahmen und Einsatz eines Sprengstoffspürhundes. Am frühen Freitagmittag meldete der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn bei der Durchsicht des Zuges an der Endhaltestelle im Bahnhof Müllheim/Baden, ein herrenloses Gepäckstück an die Bundespolizei. In Folge dessen wurde der Zug sowie der Bahnsteig 1 im Bahnhof Müllheim/Baden abgesperrt. Ein durch die Bundespolizei eingesetzter Sprengstoffspürhund gab kurze Zeit später Entwarnung und der Koffer konnte geöffnet werden. Zwischen Kleidung wurde ein Brief aufgefunden, der auf den rechtmäßigen Eigentümer schließen ließ. Durch eine Durchsage im Freiburger Hauptbahnhof konnte ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger als Besitzer ermittelt werden. Der Koffer wurde dem rechtmäßigen Eigentümer durch die Bundespolizei ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 - 8059 / 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell