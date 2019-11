Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb in flagranti geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen in flagranti hat die Polizei am späten Dienstagabend einen Autoknacker geschnappt. Der Mann war kurz vor Mitternacht in der Straße "An der Feuerwache" beobachtet worden, als er gerade ein Auto aufbrach.

Als die Streife vor Ort eintraf, saß der Täter noch auf dem Fahrersitz des geknackten Wagens. Er wurde festgenommen und zur nächsten Dienststelle gebracht.

An dem aufgebrochenen Pkw war eine Scheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bei der Festnahme stand der Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatte er 1,18 Promille "intus". Zur Sache äußern wollte sich der Mann nicht.

Für die Polizei ist der 44-Jährige kein Unbekannter; er ist bereits wegen diverser Delikte, darunter auch Diebstahl aus Fahrzeugen, aufgefallen. Auf den Mann kommt nun ein neues Strafverfahren zu. |cri

