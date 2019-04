Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat der 75 Jahre alte Fahrer eines Pedelecs am Montag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Der Gronauer befuhr gegen 18.00 Uhr die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Eper Straße. Auf der Kreuzung mit der Alstätter Straße stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer 51-Jährigen zusammen, die von der Hermann-Ehlers-Straße nach links in die Alstätter Straße abbiegen wollte. Die Gronauerin wurde leicht verletzt; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.300 Euro.

