Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verlorene Ladung

Zeugenaufruf

Orsingen-Nenzingen, BAB A 98 (ots)

Am Freitag gegen 11.00 Uhr verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein LKW, mehrere Gummimatten. Passiert ist dies auf der A 98 vom AK Hegau in Richtung Stockach. Mehrere hinterherfahrende Fahrzeuge mussten ausweichen, eines davon kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Ein weiterer Fahrzeuglenker meldete sich später und teilte mit, dass aufgewirbelte Teile einen Schaden an seiner Motorhaube verursacht hätten. Hinweise auf den Verursacher werden erbeten an den Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733/99600

