Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Diebstahl

Rheine-Mesum (ots)

Am Sonntag (02.08.) sind Unbekannte zwischen 01.30 Uhr und 09.30 Uhr in einen Schuppen an der Koboldstraße eingestiegen. Von dort entwendeten die Täter verschiedene Elektrogeräte und eine Werkzeugmaschine. Der Sachschaden liegt bei etwa 230 Euro. Zeugen, die Hinweise geben könne, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

