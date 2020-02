Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Mercedes Sprinter gestohlen - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

In Meerbusch-Büderich waren in der Nacht von Montag (03.02.) auf Dienstag (04.02.) unbekannte Autodiebe aktiv. Abgesehen hatten es die Täter ausschließlich auf Transporter des Herstellers Mercedes. An der Römerstraße stahlen sie gleich zwei Sprinter Kleintransporter. Der silberfarbene Lieferwagen hatten die amtlichen Kennzeichen K-LA654, der Orangefarbene das Kennzeichen HH-KL2316. Die Tatzeit lag zwischen 21:00 Uhr und 06:30 Uhr.

Auf der Straße "Am Sonnengarten" waren die Automarder zwischen 19:00 Uhr und 04:15 Uhr unterwegs. Dabei fiel ihnen ein weißer Sprinter mit den amtlichen Kennzeichen D-MT9030 in die Hände.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebstähle oder zum Verbleib der Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

