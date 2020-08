Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Freitag (31.07.), 21.15 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr, Zugang zum Gemeindehaus der Gustav-Adolf Kirche in der Kirchstraße verschafft. Sie brachen ein Fenster im Bereich des Eingangs auf. Die Täter versuchten dann im Gemeindehaus eine Tür gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Die Täter verließen ohne Beute das Gebäude durch das Küchenfenster an der Gebäuderückseite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

