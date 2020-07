POL-BOR: Gescher - Nachtrag zur Meldung "Auto entwendet"

Kreispolizeibehörde Borken

Das am Freitag vergangener Woche gestohlene Fahrzeug hat der Geschädigte am Montag selber wiedergefunden. Es stand in Gescher auf einem Parkplatz an der Armlandstraße. In dem Fahrzeug lagen nun Gegenstände, die bei der Tat nicht im Fahrzeug waren. Ein Fahrradanhänger, eine weiße Kunststoffbox (vermutlich zum Anhänger gehörend) und mehrere Holzpalletten hatten die Täter in das Fahrzeug gelegt. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Gegenstände und nach Zeugen, die den Ford Tourneo am Wochenende gesehen haben. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

