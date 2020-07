Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

An der Kreuzung "Bocholter Straße/Robert-Bosch-Straße/In der Kickheide" kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Eine 61 Jahre alte Autofahrerin aus Rhede wollte gegen 09.40 Uhr von der Straße "In der Kickheide" nach links auf die Bocholter Straße in Richtung Rhede abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 61 Jahre alten Bocholters, der die Bocholter Straße aus Richtung Rhede kommend befahren hatte. Er konnte die Kollision trotz eines Brems- und Ausweichmanövers nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, der Mann vor Ort versorgt. Der Sachschaden wird insgesamt mit ca. 10.000 Euro angegeben. Die Lichtzeichenanlage der Kreuzung war zur Unfallzeit wegen einer Baumaßnahme außer Betrieb, sodass die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt ist. Demnach hat der Verkehr auf der Bocholter Straße grundsätzlich Vorfahrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell