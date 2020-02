Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall mit einem leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen ist und leicht verletzt hat sich in der Nacht von Montag, 24.02.2020, auf Dienstag, 25.02.2020, gegen 03.30 Uhr, ein 53 Jahre alter Mann. Dieser befuhr mit seinem Fiat die B317 von Mambach kommend in Richtung Schönau. In einer leichten lang gezogenen Linkskurve kam er auf einen Stein, wich nach rechts aus und kam dann von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. An seinem Fiat entstand erheblicher Sachschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 53-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht.

