Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Werkzeug aus Neubau entwendet

Heek (ots)

Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Neubau in Heek eingebrochen. Die Unbekannten drangen in das Gebäude am Engelkamp durch ein Fenster an der Rückseite ein und entwendeten einen Akkuschrauber der Marke Makita. Zuvor hatten die Einbrecher das Fenster aufgehebelt. Ob der oder die Diebe weitere Geräte entwendeten, ist derzeit unklar. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 06.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

