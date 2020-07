Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Angeblicher Gewinn von 49.000 Euro - Betrug scheitert

Gronau (ots)

Den Weg zur Polizei hat eine 53-Jährige nach einem Betrugsversuch gefunden. Eine Unbekannte hatte die Gronauerin am Montag gegen 13.00 Uhr angerufen und sie über den (angeblichen) Gewinn von 49.000 Euro informiert. Zur Geldauszahlung könne es nur dann kommen, wenn die vermeintliche Gewinnerin "Steamkarten" in Höhe von 900 Euro kaufen würde. Bei den Karten handelt es sich um Guthabenkarten einer Internet-Vertriebsplattform für Computerspiele. Der Gewinn sollte in bar übergeben werden. Zur Absicherung der Geldübergabe würden Sicherheitsmänner eingesetzt, gab die Unbekannte am Telefon an. Die Gronauerin fiel nicht auf die Masche herein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

