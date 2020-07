Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ahaus-Graes (ots)

Auf der Kreuzung L560/Brink ereignete sich am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war gegen 06.50 Uhr von der Straße Brink ungebremst auf die L 560 gefahren - ob er auf diese abbiegen oder die Straße überqueren wollte, ist nicht bekannt. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 39-Jährigen aus Ahaus, der die L 560 aus Richtung Alstätte kommend in Richtung Ahaus befahren hatte und die Kollision trotz eines Bremsmanövers nicht mehr verhindern konnte. Nach Auskunft einer Zeugin wurde diese kurz vor dem Unfall durch den 21-Jährigen auf der Straße Brink überholt. Der Verkehr auf der L560 hat an der Unfallstelle grundsätzlich Vorfahrt.

Der 21-Jährige wurde schwer und der 39-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 16.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell