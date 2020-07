Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Vreden (ots)

In der Nacht zum Montag wurde auf der Max-Planck-Straße gegen 02.00 Uhr die hintere linke Scheibe eines Pkws eingeschlagen. Die Alarmanlage löste aus und vertrieb den Dieb, der somit ohne Beute flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

