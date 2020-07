Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Weitere Einbruchsversuche

Schöppingen (ots)

Am Montagabend hörte ein Bewohner eines Hauses an der Schulstraße gegen 22.45 Uhr einen lauten Knall. Der Geschädigte ging zur Haustür und stellte fest, dass ein noch unbekannter Täter versucht hatte, mit einem Stein eine Fensterscheibe der Haustüranlage einzuwerfen. Der mutmaßliche Täter fuhr auf einem Mountainbike in Richtung Schlesier Straße davon. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 - 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet.

Bereits gegen 22.00 Uhr kam es zu einem ähnlichen Vorfall auf dem Dahlienweg. Auch hier waren die Bewohner durch einen lauten Knall auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden. Der Täter hatte die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen bzw. eingeworfen und war dann geflüchtet, ohne in das Haus eingedrungen zu sein. Zur fraglichen Zeit fuhr ein Mann auf einem Mountainbike an dem Haus vorbei. Die Beschreibung entspricht der Beschreibung aus dem zuerst dargestellten Fall.

Bereits am Donnerstag (02.07.2020) war es gegen 21.45 Uhr zu einem weiteren Einbruchsversuch gekommen. In diesem Fall hatte der Einbrecher sich an der Kellertür eines Gebäudes an der Hauptstraße zu schaffen gemacht. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden, weil zu dieser Zeit der Hund der Geschädigten anschlug.

Ein Tatzusammenhang zwischen diesen und den bereits geschilderten Taten ist sehr wahrscheinlich.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

