Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht dank eines aufmerksamen Zeugen geklärt

Ahaus (ots)

Am Montag beschädigte ein 88 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus gegen 15.00 Uhr beim Rückwärtsausparken auf der Wallstraße einen anderen Pkw. Dabei entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Angelegenheit und fuhr davon. Glücklicherweise hatte ein Zeuge den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. So konnte die Polizei den Unfallverursacher schnell ermitteln. Dieser muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

