Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nach versuchtem Einbruch flüchtet Täter

Vreden (ots)

Ein Einbruch in ein Café an der Straße Up de Bookholt in Vreden scheiterte. Der Einbrecher versuchte am frühen Samstagmorgen gegen 04.55 Uhr zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dieses misslang, warf der Unbekannte mit einer Mülltonne die Doppelverglasung eines Fensters ein. Ohne das Gebäude betreten zu haben, flüchtete der Täter. Ein Zeuge beschreibt den Flüchtigen als schlanke Person, die mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sei. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

