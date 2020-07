Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mit Drogen kontrolliert

Heek (ots)

Mit Drogen im Gepäck und berauscht waren zwei Ochtruper am Samstag in Heek auf der Durchreise. Gegen 00.10 Uhr hielten Polizeibeamte ein Fahrzeug auf der Ochtruper Straße an. Der Marihunageruch war im Fahrzeug allgegenwärtig. Die 18-Jährigen hatten insgesamt circa 16 Gramm Cannabis, sowie zwei Ecstasy Pillen dabei. Um bei dem Fahrer den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die verbotenen Substanzen stellten die Beamten sicher und leiteten Strafverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

