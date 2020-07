Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zigarettendiebstahl scheiterte

Stadtlohn (ots)

Zigaretten im Wert von circa 350 Euro hat ein Dieb versucht am Samstag in Stadtlohn zu stehlen. Gegen 17.25 Uhr beobachten Zeugen einen Mann, der Zigaretten in einen Stoffbeutel legte und das Geschäft am Breul ohne zu bezahlen verlassen wollte. Eine Zeugin konnte den Unbekannten zunächst festhalten und das Diebesgut ohne Gegenwehr wegnehmen. Schließlich sei der Mann in Richtung Hasenkamp geflüchtet und dort in einen schwarzen Wagen mit Dortmunder Ausfuhrkennzeichen gestiegen. Der Täter sei circa 30 Jahre alt gewesen, trug dunkelbraunes Haar und einen Vollbart. Er sei mit einem dunkelblauen T-Shirt bekleidet gewesen, gab die Zeugin an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

