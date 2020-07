Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Baustellendieb konnte flüchten

Isselburg-Anholt (ots)

Am Samstag beobachtete ein Zeuge (Mitarbeiter eines Bauunternehmens) gegen 10.40 Uhr einen Mann, der mit einem voll bepackten Kunststoffsack einen Neubau an der Fürst-Salm-Straße verließ. Der Zeuge sprach den Mann an, worauf dieser eine Ausrede parat hatte. Der Zeuge ließ sich aber nicht davon überzeugen und forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Dieser ließ daraufhin den Sack fallen und rannte davon. In dem Sack befanden sich Kabel aus dem Neubau. Der Täter hatte einen Motorroller (Milano Race Rex) mit einem schwarzen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2011 zurückgelassen. Der Roller wurde sichergestellt. Nach Angaben des Zeugen ist der Täter ca. 165 bis 170 cm groß, hat grau-meliertes Haar und eine stabile Statur. Er war mit einer blauen Arbeitshose und einer grauen Fleecejacke bekleidet.

Während der Anzeigenaufnahmen meldeten sich zwei weitere Geschädigte. Demnach kam es in den vergangenen Tagen auch zu Diebstählen von Baustellen an der Heinrich-Trox-Straße. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell