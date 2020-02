POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Pkw im Begenungsverkehr beschädigt

Herbstein - Am Freitag (07.02.), gegen 14:05 Uhr, befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem roten Opel Zafira die Bundesstraße von Altenschlirf kommend in Richtung Nösberts-Weidmoos. Kurz nach der Abfahrt Steinfuhr kam ihr ein Quad entgegen. Als sich beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden gab es ein lautes Geräusch. Vermutlich verlor der unbekannte Fahrzeug-Führer des Quads einen Gegenstand, der die Motorhaube des Opels beschädigte. Zeuge des Vorfalls könnte ein Audi-Fahrer gewesen sein, welcher hinter der Geschädigten herfuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Schlitz - Am Samstag (08.02.), gegen 10.20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Seebergstraße in Richtung Schwarzer Stock. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei einen von rechts kommenden 51-jähriger Pkw-Fahrer, der die Straße Schwarzer Stock befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Die Beifahrerin des 51-jährigen musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Mit Motorroller Pferden ausgewichen - Schwerverletzt

Schlitz - Am Sonntag (09.02.), gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Motorroller-Fahrer die Landesstraße von Rimbach kommend in Richtung Ober-Wegfurth, als mehrere Pferde auf die Fahrbahn liefen. Er konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall auf der Fahrbahn musste er mit schweren Verletzungen in ein eingeliefert werden. Die Pferde verschwanden im angrenzenden Gelände. Der Pferdehalter konnte jedoch ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

