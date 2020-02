Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Auffahrunfall an Ampel - Hoher Sachschaden

Mücke - Am Samstag (08.02.), gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 48 Jahre alter Mann aus Mücke mit seinem grauen Skoda die "Gießener Straße" aus Ruppertenrod kommend in Richtung Grünberg. An einer roten Ampel musste der Skoda-Fahrer anhalten. Das hinter ihm fahrende Fahrzeug, eine 23 Jahre alte Autofahrerin aus Mücke mit ihrem silbernen Audi, sah das haltende Fahrzeug zu spät und fuhr auf. Hierbei kam es zu Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

