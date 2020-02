Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verstärkte Kontrollen in der 5. Jahreszeit

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Kein Fasching am Steuer!

Das Polizeipräsidium Osthessen kündigt verstärkt Kontrollen in der Faschingszeit an.

Die 5. Jahreszeit hat je nach geografischer Lage viele Namen: Fasching, Fastnacht oder Karneval. Man verbindet sie mit Spaß haben, Party machen, feucht fröhlich und ausgelassen feiern.

Die Polizei wird auch dieses Jahr wieder kontrollieren, denn leider kommt es im Anschluss an diese Veranstaltungen immer wieder zu Alkoholfahrten und hierdurch bedingte Unfälle. Genau das sollen die Kontrollen verhindern und somit die Sicherheit verbessern.

Das Unfallrisiko verdoppelt sich nämlich ab einem Promille-Wert von 0,5, bei 0,8 steigt es um das 4-fache und bei 1,6 sogar auf das 18-fache (Quelle: Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr). Des Weiteren dürfen die Jecken und Narren nicht vergessen, dass sich der Promille-Wert vom Abend nach wenigen Stunden Schlaf nicht vollständig abgebaut hat und somit auch bei einer Fahrt am nächsten Tag Auswirkungen haben kann.

Die Polizei möchte, dass Sie alle sicher und gesund nach Hause kommen. Dann steht dem Spaß und der Feier nichts mehr im Wege!

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei: - Genießen Sie die närrische Zeit und feiern Sie friedlich nach Lust und Laune - aber ohne Alkohol und Drogen am Steuer! - Besprechen Sie im Vorfeld, wer auf den Genuss von Alkohol verzichtet oder wie Sie anderweitig nach Hause kommen. - Greifen Sie nach Alkoholgenuss auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxen zurück. - Unterschätzen Sie auch am Tag danach nie die Wirkung von Restalkohol. Der Körper baut nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. - Zu Ihrer eignen Sicherheit steigen Sie bitte nie in ein Fahrzeug ein, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht.

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell