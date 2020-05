Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter hebelt Sicherungskasten in Parkhaus auf

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 07.05.2020, rief ein Mitarbeiter eines Parkhauses an der Körnerstraße die Polizei. Offenbar hatte ein Unbekannter einen Sicherungskasten aufgehebelt. Nach ersten Ermittlungen betrat der Täter zwischen 07:00 Uhr und 10:15 Uhr das Gebäude. In dieser Zeit hebelte er mit einem Werkzeug einen Sicherungskasten für einen Fahrstuhl auf. Hier legte er diverse Schalter um und verließ danach das Gebäude. Dabei nahm er einen Bremslüfthebel mit. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung und zum Diebstahl nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

