Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrecher in stillgelegter Gärtnerei gestellt

Nienburg (ots)

Gegen 05:30 Uhr des heutigen Tages wird über die Leitstelle der Polizei ein Einbruch in eine stillgelegte Gärtnerei am Ortsrand von Bad Rehburg mitgteilt. Beim Eintreffen der Kollegen finden diese nicht nur den Täter, sondern auch den Geschädigten vor. Bei der ersten Sachverhaltsaufnahme stellt sich der alkoholisierte Täter mit erhobenen Fäusten den Beamten entgegen und kann nur durch den Einsatz von Pfefferspray von einem Angriff abgehalten werden. Eine kurze Flucht des Täters vor den Ordnungshütern endet zunächst mit Handschellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der Beschuldigte an ihn zu betreuende Personen übergeben worden. Alle beteiligten Personen sind bei diesem Einsatz erfreulicherweise unverletzt geblieben. (sch)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell