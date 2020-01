Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer stiehlt Lautsprecher

Bückeburg (ots)

(ma)

Am vergangenen Samstag hat ein Radfahrer mit Rucksack in Bückeburg an der Straße "An den Weiden" gg. 22.00 Uhr ein Privatgrundstück betreten und einen dunkelroten Bluetooth-Lautsprecher der Marke JBL von einem Unterstand eines dortigen Wohnhauses abmontiert und gestohlen.

Der Lautsprecher war zwischen dem Wohnhaus und Carport mit Kabelbinder befestigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell