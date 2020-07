Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Sachbeschädigung in Kirche

Velen (ots)

Am Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter in der Kirche der Kirchengemeinde St. Peter und Paul am Kirchplatz mehrere Huthaken. Zur Tatzeit (13.45 Uhr - 14.10 Uhr) hielten sich ein ca. 14 Jahre altes Mädchen und zwei etwa 12 - 13 Jahre alten Jungen in der Kirche auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

