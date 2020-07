Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Nachtrag zu einem schweren Verkehrsunfall vom 03.07.2020

59-Jähriger verstorben

Südlohn-Oeding (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, dem 03.07.2020, gegen 18.50 Uhr an der Einmündung B 70/Vennstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Durch das Enscheder Klinikum wurde die Polizei am 07. Juli darüber informiert, dass der 59-jährige Pedelecfahrer aus Vreden infolge der schweren Unfallverletzungen verstorben ist.

Unfallhergang anhand des bisherigen Ermittlungsstandes:

Ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Vreden hatte die Vennstraße aus Richtung Südlohn kommend in Richtung B 70 befahren und wollte nach rechts auf die B 70 in Richtung Vreden abbiegen. Er bremste dazu ab und fuhr dann in den Einmündungsbereich hinein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 57 Jahre alten Pedelecfahrerin, die rechts neben einem 59-jährigen Pedelecfahrer aus Vreden den Radweg der B70 aus Richtung Oeding kommend in Richtung Vreden befahren hatte. Die 57-Jährige fiel dadurch nach links gegen den 59-Jährigen. Dieser kam dadurch zu Fall und schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf.

Der schwer verletzte Vredener wurde mit einen Rettungshubschrauber ins Enscheder Klinikum geflogen. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Stadtlohner Krankenhaus gebracht.

Nachfolgend der Link zur Pressemeldung vom 03.07.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4642499 200707-0836-047427

