Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagnachmittag eine 79 Jahre alte Pedelecfahrerin aus Bocholt zu. Sie hatte den Radweg der Dinxperloer Straße in Richtung Innenstadt befahren und wollte die Einfahrt zu einem Parkplatzgelände überqueren. Dabei missachtete sie nach dem bisherigen Ermittlungsstand die rote Ampel und fuhr gegen die hintere rechte Seite des Pkws eines 30-jährigen Bocholters. Dieser kam von der Straße "Am Butenwall" und wollte auf den Parkplatz fahren. Der Rettungsdienst brachte die 79-Jährige ins Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell